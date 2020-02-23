الرياض 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسالتقت معالي وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان اليوم برجال الأعمال السعوديين في لقاء نظمه مجلس الأعمال السعودي الهندي بالتنسيق مع سفارة الهند بالمملكة.واستعرضت معالي وزيرة المالية الهندية خلال اللقاء الاقتصاد الهندي والعلاقات المتينة بين المملكة والهند .بدوره نوّه رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي المهندس كامل المنجّد بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وبالخطوات الجبّارة التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقوية العلاقات مع الهند على جميع الأصعدة، وكان آخرها إنشاء «مجلس الشراكة الإستراتيجية» يسانده تمثيل وزاري أوسع يغطي مجالات العلاقات الإستراتيجية .وبيّن المنجّد أن تسهيل عمليات استخراج التأشيرات في البلدين قد سهّلت جميع أنواع السياحة، كما أعطت دفعاً كبيراً لرجال الأعمال للبحث عن الفرص الاستثمارية في البلدين ، خاصة أن الإصلاحات الكبيرة التي حصلت في المملكة قد جعلتها الوجهة المفضّلة للمستثمرين الأجانب في الشرق الأوسط ، مؤكداً على ضرورة تقديم تسهيلات ومحفّزات أكثر لرجال الأعمال السعوديين للاستثمار في الهند وتسهيل العراقيل التي تواجه المنتجات السعودية .//انتهى //20:57ت م0257