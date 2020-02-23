جنوى 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسواصل فريق لاتسيو ملاحقته للمتصدر يوفنتوس بفوزه الصعب على مضيفه جنوى 3-2 في مباراتهما اليوم ضمن المرحلة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم .ورفع لاتسيو رصيده الى 59 نقطة، معيدا الفارق مع يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الثمانية الماضية إلى نقطة واحدة فقط (59 مقابل 60)، غداة فوز الأخير بصعوبة أيضا على مضيفه سبال بنتيجة 2-1.وحقق القطب الثاني للعاصمة الإيطالية فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة والثامن عشر في 25 مباراة في الدوري هذا الموسم.وأبقى لاتسيو سجله خاليا من الهزيمة للمباراة الـ20 على التوالي ، وتعود خسارته الأخيرة إلى 25 سبتمبر 2019 عندما خسر أمام إنتر ميلان صفر-1 ، وبقي رصيد جنوى الذي تلقى خسارته الـ13 في 25 مباراة، عند 22 نقطة في المركز 18.// انتهى //20:59ت م0258