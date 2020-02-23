نواكشوط 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسبدأت اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال اجتماعات مجلس وزراء مجموعة دول الساحل، لإعداد جدول أعمال قمة رؤساء دول المجموعة المقررة بعد غد.ويناقش الاجتماع الذي يشارك فيه وزراء الخارجية والاقتصاد والدفاع بدول الساحل الخمس، البرامج والمشروعات ذات الأولية في المجالين الأمني والإنمائي للمنطقة، إلى جانب الملفات المتعلقة بتسيير المجموعة قبل إحالتها لمجلس الرؤساء للمصادقة عليها.وتعد منطقة الساحل الأفريقي من أهم المناطق التي أصبحت تشهد في السنوات الأخيرة توترًا متصاعدًا بسبب انتشار مجموعة من التهديدات الأمنية بالمنطقة، كنشاطات الجماعات الإرهابية، وتزداد هذه الوضعية تعقيدًا مع تنامي الجريمة المنظمة بكل أنواعها لا سيما تهريب المخدرات والأسلحة والإتجار بالبشر.وتأسست مجموعة دول الساحل الأفريقي موريتانيا وبوركينافاسو ومالي وتشاد والنيجر، سنة 2014م، ويقع مقر أمانتها العامة بنواكشوط.// انتهى //21:10ت م0260