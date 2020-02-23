إسلام آباد 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واساتفقت باكستان والمملكة المغربية على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والتدريب العسكري ومكافحة الإرهاب.جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس أكان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه إلى المملكة المغربية.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الجنرال باجوه التقى خلال الزيارة التي استمرت أربعة أيام بكبار المسئولين المغربيين، على رأسهم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي عبد اللطيف لوديي، وبحث معهم إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الدفاع والأمن التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وجدد الجنرال باجوه بحسب البيان عزم باكستان على الوقوف مع المغرب والتعاون معها، كما قام بزيارة إلى الكلية العسكرية المغربية، وألقى كلمة ركز فيها على النجاحات التي حققتها باكستان في مجال محاربة الإرهاب، والدور الذي أدته كجبهة أمامية في الحرب الدولية ضد الإرهاب، والتضحيات البشرية والمادية التي قدمتها لتحقيق النصر في هذه الحرب.// انتهى //21:12ت م0262