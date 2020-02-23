رياضي / الترجي يعزز صدارته.. والصفاقسي يتقدم للوصافة بالدوري التونسي لكرة القدم
الأحد 1441/6/29 هـ الموافق 2020/02/23 م واس
تونس 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس
واصل فريق الترجي التونسي صدارة الدوري التونسي لكرة القدم، عقب فوزه بهدف دون رد على مضيفه حمام الأنف اليوم في المرحلة الـ 16 للمسابقة .
وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز الصفاقسي على ضيفه شبيبة القيروان 2 - 1، ومستقبل سليمان 2 - صفر على ضيفه البنزرتي، والاتحاد المنستيري على مضيفه الملعب التونسي 4 - صفر .
وارتفع رصيد الترجي إلى 44 نقطة في الصدارة ، فيما تجمد رصيد حمام الأنف عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر .
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21:54ت م
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