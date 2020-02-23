تونس 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسواصل فريق الترجي التونسي صدارة الدوري التونسي لكرة القدم، عقب فوزه بهدف دون رد على مضيفه حمام الأنف اليوم في المرحلة الـ 16 للمسابقة .وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز الصفاقسي على ضيفه شبيبة القيروان 2 - 1، ومستقبل سليمان 2 - صفر على ضيفه البنزرتي، والاتحاد المنستيري على مضيفه الملعب التونسي 4 - صفر .وارتفع رصيد الترجي إلى 44 نقطة في الصدارة ، فيما تجمد رصيد حمام الأنف عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر .// انتهى //21:54ت م0280