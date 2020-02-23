الرباط 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسأهدر فريق نهضة بركان فرصة اعتلاء صدارة ترتيب دوري المحترفين المغربي لكرة القدم بعدما تعادل مع مضيفه سريع وادي زم بدون أهداف اليوم في المرحلة الـ 17 للمسابقة.وبقي نهضة بركان الذي حقق تعادله الخامس على التوالي في المسابقة، بالمركز الثاني برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة الوداد البيضاوي المتصدر ، في المقابل رفع سريع وادي زم رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر بترتيب البطولة .// انتهى //21:55ت م0281