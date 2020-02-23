رياضي / نهضة بركان يهدر صدارة الدوري المغربي بالتعادل مع سريع وادي زم
الأحد 1441/6/29 هـ الموافق 2020/02/23 م واس
الرباط 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس
أهدر فريق نهضة بركان فرصة اعتلاء صدارة ترتيب دوري المحترفين المغربي لكرة القدم بعدما تعادل مع مضيفه سريع وادي زم بدون أهداف اليوم في المرحلة الـ 17 للمسابقة.
وبقي نهضة بركان الذي حقق تعادله الخامس على التوالي في المسابقة، بالمركز الثاني برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة الوداد البيضاوي المتصدر ، في المقابل رفع سريع وادي زم رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر بترتيب البطولة .
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21:55ت م
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