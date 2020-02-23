رام الله 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم بشدة تنكيل جيش الاحتلال الإسرائيلي بجثمان الشهيد محمد الناعم، قرب السياج الحدودي شرق خان يونس.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن هذا التنكيل يجسد حجم تفشي الكراهية والعنصرية في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وهي ما تتم ترجمتها باستمرار عبر عمليات القتل والقمع والتنكيل ضد الفلسطينيين.وأفادت بأن تلك الجرائم تؤكد السقوط الأخلاقي لهذا الجيش المتطرف، وهي لم تكن لتحدث لولا حالة اللامبالاة الدولية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي وللشرعية الدولية وقراراتها.//انتهى //22:00ت م0282