رياضي / انطلاق الجولة 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم بعد غد
الأحد 1441/6/29 هـ الموافق 2020/02/23 م واس
الرياض 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس
تنطلق بعد غد مباريات الجولة الـ 26 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم .
ويلتقي الخليج صاحب المركز الـ 15 برصيد 27 نقطة فريق جدة صاحب المركز التاسع بـ 37 نقطة ، وذلك على ملعب نادي الخليج بسيهات ، ويواجه فريق الباطن صاحب المركز الرابع بـ 47 نقطة نظيره الثقبة صاحب المركز الثامن بـ 38 نقطة ، على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن .
وعلى ملعب نادي النجمة بعنيزة يلتقي فريق التقدم بالمركز الـ17 بـ 22 نقطة فريق المجزل صاحب المركز الـ 19 بـ 19 نقطة ، والنجوم صاحب المركز الأخير بـ 19 نقطة يواجه الطائي صاحب المركز الـ12 بـ 32 نقطة وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ، وفي آخر مباريات اليوم الأول للجولة الـ 26 يقابل فريق حطين صاحب المركز الـ 16 بـ 23 نقطة نظيره أحد الوصيف بـ 47 نقطة ، على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان .
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