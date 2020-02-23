الرياض 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واستنطلق بعد غد مباريات الجولة الـ 26 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم .ويلتقي الخليج صاحب المركز الـ 15 برصيد 27 نقطة فريق جدة صاحب المركز التاسع بـ 37 نقطة ، وذلك على ملعب نادي الخليج بسيهات ، ويواجه فريق الباطن صاحب المركز الرابع بـ 47 نقطة نظيره الثقبة صاحب المركز الثامن بـ 38 نقطة ، على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن .وعلى ملعب نادي النجمة بعنيزة يلتقي فريق التقدم بالمركز الـ17 بـ 22 نقطة فريق المجزل صاحب المركز الـ 19 بـ 19 نقطة ، والنجوم صاحب المركز الأخير بـ 19 نقطة يواجه الطائي صاحب المركز الـ12 بـ 32 نقطة وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ، وفي آخر مباريات اليوم الأول للجولة الـ 26 يقابل فريق حطين صاحب المركز الـ 16 بـ 23 نقطة نظيره أحد الوصيف بـ 47 نقطة ، على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان .// انتهى //22:03ت م0284