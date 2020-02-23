رياضي / أياكس يخسر من هيراكليس في الجولة الـ24 من الدوري الهولندي لكرة القدم
الأحد 1441/6/29 هـ الموافق 2020/02/23 م واس
أمستردام 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس
خسر فريق أياكس أمام مضيفه هيراكليس بهدف دون رد اليوم في الجولة الـ24 من الدوري الهولندي لكرة القدم .
وتوقف رصيد أياكس عند 53 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع هيراكليس رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع.
وشهدت الجولة أيضا فوز فريق ألكمار على زفوله بهدفين دون رد ، وأيندهوفن على فيتيسه أرنهايم بهدفين مقابل هدف ، وفوز فريق أوتريخت على تفينتي أنشخيدة بذات النتيجة .
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22:12ت م
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