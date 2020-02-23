أمستردام 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسخسر فريق أياكس أمام مضيفه هيراكليس بهدف دون رد اليوم في الجولة الـ24 من الدوري الهولندي لكرة القدم .وتوقف رصيد أياكس عند 53 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع هيراكليس رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع.وشهدت الجولة أيضا فوز فريق ألكمار على زفوله بهدفين دون رد ، وأيندهوفن على فيتيسه أرنهايم بهدفين مقابل هدف ، وفوز فريق أوتريخت على تفينتي أنشخيدة بذات النتيجة .// انتهى //22:12ت م0285