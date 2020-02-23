اجتماعي / دورات حرفية للنساء بجمعية الأسر المنتجة بجازان
الأحد 1441/6/29 هـ الموافق 2020/02/23 م واس
جيزان 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس
أعلنت جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان اليوم ، عن فتح باب التسجيل في عدد من الدورات الحرفية للنساء ، التي سيُنفذها من قبل مدربات متخصصات بمقر الجمعية .
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية غازي العليلي ، أن الدورات التدريبية تشمل دورات في الحياكة اليدوية ، والخياطة والتطريز ، والمكياج والتجميل ، وصناعة العطورات ، وتنسيق الزهور وتغليف الهدايا ، ونقش الحناء ، وصناعة الحلويات والمعجنات ، حيث تستهدف الدورات تدريب 210 متدربات بواقع 30 متدربة في كل دورة ، داعيًا الراغبات في الالتحاق بالدورات إلى التسجيل عبر موقع الجمعية الإلكتروني .
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