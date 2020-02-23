جدة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسأبرمت الغرفة التجارية الصناعية بجدة اتفاقية عضوية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" لرفع جودة التعاملات الائتمانية لجميع منتسبيها ، وتقييم ملاءتهم المالية ، وبناء تقرير شامل يرتكز على معلومات دقيقة ومحدثة وذلك بمقر الغرفة بجدة .ومثل غرفة جدة في توقيع الاتفاقية أمينها العام المهندس عماد بن محمد هاشم فيما مثل سمة نائب الرئيس التنفيذي خالد بن محمد الشريف نيابة عن رئيسها التنفيذي.وأوضح أمين عام غرفة جدة أن الانضمام لعضوية سمة يأتي ضمن أهداف الغرفة للوقوف على السلوكيات الائتمانية لمنتسبيها وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحتها التنفيذية ، تعزيزاً للشفافية ، ولإدارة المخاطر الائتمانية المستقبلية بشكل أفضل من خلال الاستفادة من سمات "نظام الشركات" وتجربة "سمة" الرائدة في صناعة المعلومات الائتمانية في السوق السعودية لقطاع الأعمال.كما عبر الرئيس التنفيذي لسمة سويد بن محمد الزهراني عن سعادته لانضمام غرفة جدة لعضوية سمة التي تأتي ضمن خطط سمة الإستراتيجية لتغطية القطاعات ذات العلاقة ، مؤكداً أن سمة تعمل على جمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين ، وتبادلها لتوفير بنية أساسية مالية فعّالة يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام ، وزيادة ثقة المقرضين والمستثمرين ، والحد من تباين المعلومات الائتمانية ، ورفع الجودة النوعية لصناعة المعلومات الائتمانية والتوسّع في الائتمان بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وفق توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".//إنتهى//22:50ت م0296