أديس أبابا 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسوقع انفجار في مدينة أمبو غرب العاصمة أديس أبابا استهدف تجمعًا حاشدًا لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد .وأوضح كبير مسؤولي الشرطة في منطقة أوروميا أراسا مرداسا أن الانفجار أدى إلى إصابة 29 شخصًا، مبينا أن الشرطة اعتقلت ستة أشخاص يشتبه ضلوعهم في الهجوم.وحدد المجلس الانتخابي لإثيوبيا موعدًا للانتخابات الوطنية المهمة في 29 أغسطس.// انتهى //22:58ت م0297