الدوادمي 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسنظمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الدوادمي أمس، برنامجا بعنوان "يوم مع القرآن "، بمشاركة أكثر من 70 طالباً يمثلون عدة حلقات لتحفيظ القرآن في مسجد وجوامع المحافظة، وذلك في مجمع الفرقان بالمحافظة.وبدأ البرنامج بعد صلاة الفجر واستمر حتى آذان المغرب, وتسابق الطلاب خلال البرنامج على قراءة كتاب الله وحفظه ومراجعته ، وبلغت الأجزاء المقروءة 226 جزءاً .// انتهى //23:09ت م0298