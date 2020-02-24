اسطنبول 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة حدودية بين تركيا وإيران اليوم إلى مقتل 9 أتراك بينهم ثلاثة أطفال, فيما أصيب 67 إيرانيًا.وكان الزلزال قد ضرب صباح اليوم قرية حبشي أوليا شمال غرب إيران التي تبعد أقلّ من عشرة كلم عن الحدود التركية، وفق المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية.وأفادت الوكالة التركية لإدارة الكوارث برصد 24 هزة ارتدادية بينها اثنتان بقوة أربع درجات.// انتهى //00:34ت م0302