الرياض 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسأوقعت قرعة التصفيات الآسيوية للتأهل الأولمبي طوكيو 2020 لمنافسات الفردي التي ستنطلق غداً في الأردن ، لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي نور الخضراوي المصنف الأول في التصفيات في المجوعة " A " إلى جانب لاعب المنتخب البحريني محمد صالح ولاعب المنتخب الكويتي إبراهيم الحسن .وجاء لاعب المنتخب السعودي عبدالعزيز أبو شليبي المصنف الثالث في التصفيات في المجموعة " C " إلى جانب لاعب المنتخب الإماراتي عبدالله البلوشي ولاعب المنتخب اليمني إبراهيم جبران ولاعب المنتخب السوري عبيدة ظاظا .وتشهد التصفيات مشاركة 31 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 دولة هي الأردن " المستضيف " ، المملكة العربية السعودية ، الإمارات ، البحرين ، الكويت ، عمان ، لبنان ، سوريا ، قطر ، اليمن ، العراق ، فلسطين ، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى 5 مجموعات واللاعبات إلى 3 مجموعات .حضر القرعة من الجانب السعودي المشرف العام على المنتخبات السعودية عضو مجلس الإدارة عبدالعزيز الطاهر ، و المدير الفني يوسف ربيع.// انتهى //00:34ت م0303