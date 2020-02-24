باماكو 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسأعلنت قيادة أركان الجيوش المالية عن تعرض موقع القوات المسلحة في منطقة بامبارا بمحافظة تومبوكتو، اليوم، لهجوم إرهابي، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود على الأقل، وإصابة خمسة آخرين في صفوف الجنود، إلى جانب خسائر مادية.وقد شهدت مالي منذ مطلع العام الجاري عدة هجمات خلّفت قتلى وجرحى، كما عرفت بعض دول الساحل الأخرى، كما هو الحال بالنسبة للنيجر وبوركينافاسو وتشاد هجمات مماثلة.// انتهى //03:07ت م0305