الرياض 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيسة أستونيا بذكرى يوم الاستقلال لبلادهاولي العهد يوجّه بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في الرياضأمير الرياض يلتقي حاكم كاتاماركا وأمناء جامعة سلطانشرّف حفل سفارتها.. أمير الرياض: نحن مع الكويت في كل محفل وموقعإنشاء مركز محمد بن ناصر للتوعية الوقائية من المخدراتفيصل بن مشعل يطلع على نتائج دراسة قياس رضا المستفيدين من المنشآت الصحية الخاصة بالقصيمخالد الفيصل يستقبل رئيس هيئة السوق الماليةسعود بن نايف لمحافظ القطيف: المتابعة الميدانية مهمةفيصل بن سلمان: المدينة مقبلة على مراحل جديدة في تنمية التعدين«البيئة» تعالج 2600 هكتار من الجراد الصحراوي في الشرقيةانطلاق مشروعات التشجير ضمن برنامج «الرياض الخضراء»فتح الترشيح لبرنامج الابتعاث الخارجي لشاغلي الوظائف التعليميةالهلال الأحمر ينقل 5480 حالة بنجران.. خلال عامسعود بن خالد: التقاعد مرحلة تفتح لمن يستثمرها آفاقاً جديدة«حقوق الإنسان» تستقبل وفد البرلمان الأوروبيمستشفى القوات المسلحة بالظهران ينظم «مؤتمر الصحة النفسية للمرأة».. الثلاثاءالدفاع المدني يدعو الخريجين الصحيين للتقدم على شغل سبع وظائف صحيةانطلاق التمرين البحري السعودي - الأميركي المختلط «المدافع البحري»مجلس النواب يُطالب بالضغط على إيران للكف عن دعم الانقلابيين«التحالف» يدمر زورقًا حوثيًا مفخخًا في الحديدةمصرع 16 تركياً في ليبياخامنئي يعترف بغياب الإيرانيين عن الانتخاباتالكويت.. 59 عاماً من التطور لمستقبل واعدفرنسا تقف مع اليونان لمواجهة التوتر في بحر إيجه// يتبع //06:03ت م0003