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الاثنين 1441/6/30 هـ الموافق 2020/02/24 م واس
الرياض 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ رئيسة أستونيا بذكرى يوم الاستقلال لبلادها
ولي العهد يوجّه بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في الرياض
أمير الرياض يلتقي حاكم كاتاماركا وأمناء جامعة سلطان
شرّف حفل سفارتها.. أمير الرياض: نحن مع الكويت في كل محفل وموقع
إنشاء مركز محمد بن ناصر للتوعية الوقائية من المخدرات
فيصل بن مشعل يطلع على نتائج دراسة قياس رضا المستفيدين من المنشآت الصحية الخاصة بالقصيم
خالد الفيصل يستقبل رئيس هيئة السوق المالية
سعود بن نايف لمحافظ القطيف: المتابعة الميدانية مهمة
فيصل بن سلمان: المدينة مقبلة على مراحل جديدة في تنمية التعدين
«البيئة» تعالج 2600 هكتار من الجراد الصحراوي في الشرقية
انطلاق مشروعات التشجير ضمن برنامج «الرياض الخضراء»
فتح الترشيح لبرنامج الابتعاث الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية
الهلال الأحمر ينقل 5480 حالة بنجران.. خلال عام
سعود بن خالد: التقاعد مرحلة تفتح لمن يستثمرها آفاقاً جديدة
«حقوق الإنسان» تستقبل وفد البرلمان الأوروبي
مستشفى القوات المسلحة بالظهران ينظم «مؤتمر الصحة النفسية للمرأة».. الثلاثاء
الدفاع المدني يدعو الخريجين الصحيين للتقدم على شغل سبع وظائف صحية
انطلاق التمرين البحري السعودي - الأميركي المختلط «المدافع البحري»
مجلس النواب يُطالب بالضغط على إيران للكف عن دعم الانقلابيين
«التحالف» يدمر زورقًا حوثيًا مفخخًا في الحديدة
مصرع 16 تركياً في ليبيا
خامنئي يعترف بغياب الإيرانيين عن الانتخابات
الكويت.. 59 عاماً من التطور لمستقبل واعد
فرنسا تقف مع اليونان لمواجهة التوتر في بحر إيجه
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