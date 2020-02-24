وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( صدارة المملكة ) : يتعاظم دور المملكة على المستوى الدولي برئاستها لقمة العشرين واستضافتها لاجتماعات مجموعات وفرق العمل للوصول إلى توصيات تلبي احتياجات الشعوب في ظل حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،حفظه الله،على توفير كل ما من شأنه تحقيق النمو والتنمية على مستوى العالم، حيث ينصب جل الاهتمام لتحقيق التطلعات من خلال العمل الجماعي لمعالجة الأزمات وتطوير التعاون ومواجهة التحديات المتلاحقة لتعزيز التوافق العالمي والمنافع المتبادلة وعرض وجهات نظر الدول النامية وتبادل الخبرات مع التركيز على مخرجات قمة المجموعة التي عقدت مؤخراً في أوساكا لتمهيد الطريق لغد أفضل.وواصلت : وتنطلق المملكة في رئاستها للقمة من رؤيتها الحكيمة لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين ومن خلال محاور رئيسة لتمكين الإنسان،من العيش والعمل والازدهار، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود التعاونية فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة والبيئة،بالإضافة إلى تشكيل آفاق جديدة باعتماد استراتيجيات جريئة طويلة المدى لتبادل منافع الابتكار والتقدم التقني.وختمت : هذا الحراك الواسع يتزامن مع تعزيز المملكة لمكانتها الرائدة في قطاع الطاقة العالمي بدخولها عصر الغاز لتصبح أحد أهم منتجيه في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للنفط، مما يعزز من موثوقيتها وجهودها في الحفاظ على أمن الطاقة وتلبية احتياجات المستهلكين والمنتجين ودعم الدول النامية والدفع بالاقتصاد العالمي إلى آفاق أرحب.// يتبع //06:03ت م0006