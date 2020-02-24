سيئول 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل حالتي وفاة إضافيتين و161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ليرتفع بذلك إلى 763 إجمالي عدد المصابين بالفيروس التنفّسي في كوريا الجنوبية، ثاني أكبر بؤرة للوباء في العالم بعد الصين.وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان إن 129 من هذه الإصابات الجديدة مرتبطة في مدينة دايغو (جنوب)، حيث يُعتقد أن امرأة ستّينية كانت تجهل أنها مصابة بالفيروس نقلت العدوى إلى رفاقها، مضيفا أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت إلى سبع بعد وفاة مريضين.// انتهى //06:55ت م0009