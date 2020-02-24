طرابلس 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بتواصل خرق الهدنة بين قوات الجيش وقوات الوفاق في عدة محاور، ومشيرة لإعلان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب مقتل 16 عنصرا من الجيش التركي على يد القوات المسلحة في المعارك الدائرة بطرابلس.وأشارت إلى قرار مجلس النواب بتشكيل لجنة من أعضائه لتمثيل المجلس في الحوار السياسي المزمع عقده خلال المدة القادمة في جنيف برعاية الأمم المتحدة، مكونه من 13 عضوا برئاسة النائب الثاني للمجلس احميد حومة، كما قرر المجلس تشكل لجنة للدعم السياسي مكونة من أربعة نواب.وتناولت تأكيد الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري التزام قواته بالهدنة المعلنة لوقف إطلاق النار، مضيفا أن قوات الوفاق تخرق الهدنة ولم نرد إلا في مرة أو اثنين أهمها بقصف الأسلحة بميناء طرابلس، قائلا لم نقم بالرد الكافي مؤكدا رفض القيادة العامة تدشين أي قواعد عسكرية أو وجود أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية.ونوهت إلى تصريحات وزير الداخلية فتحي باشا آغا أن مديرية أمن طرابلس رفعت مستوى الأمن بالعاصمة خلال الأشهر العشرة الأخيرة موضحا أن الوزارة تسعى لتفكيك الإجرام والجريمة المنظمة والميليشيات التي تعتدي على الأجهزة الشرطية.وتطرقت صحف ليبيا إلى تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن بلاده لا تخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا في موسكو، لذلك نرى أن التقدم في التسوية الليبية لا يعتمد على عدد المؤتمرات الدولية فيما يخص هذا الموضوع، بل على جودة تنفيذ القرارات المتخذة خلالها.// انتهى //07:28ت م0011