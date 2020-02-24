المدينة المنورة 30 جمادى الآخر 1441هـ الموافق 24 فبراير 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, يتضمن أتربة مثارة, وأمطارا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية, وتدن في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.وبينت أن الحالة تستمر حتى العاشرة مساءً.// انتهى //07:38ت م0012