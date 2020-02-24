عام / "الأرصاد" تنّبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
الاثنين 1441/6/30 هـ الموافق 2020/02/24 م واس
نجران 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، ، تستمر حتى السادسة مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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