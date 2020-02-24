مكة المكرمة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسنظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة أمس، حلقات نقاش تحت عنوان : "تفعيل ونشر مبادرات كيف نكون قدوة بلغة القرآن وتعزيز اللغة العربية وسبل نشرها".وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن حلقات النقاش تطرقت إلي عدد من المحاور منها تحفيز منسوبي الهيئة على تبني تلك المبادرات والمشاركة الفاعلة في برامجها وفعالياتها والعمل على نجاحها والعمل المستمر على إثرائها من خلال العمل على توصيفها وتوضيح أهدافها وآثارها المتوقعة في الارتقاء بالعمل الإداري والميداني وكيفية تنفيذ فعالياتها وبرامجها المتعددة.وبّين الشيخ العمري أنه تم تنفيذ سبع حلقات شملت معظم محافظات المنطقة بحضور رؤساء الهيئات ومساعديهم، مشدداً على أهمية التفاعل مع برامج ملتقى مكة الثقافي ومبادراته لما يحظى به من دعم من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.// انتهى //09:04ت م0024