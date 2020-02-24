المدينة المنورة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة أمس، محاضرتين توعوية الأولى بعنوان: "واجب الأئمة والمؤذنين تجاه رجال أمننا بالحد الجنوبي "، والثانية عن أساسية تصحيح وتلقين التلاوة.وتأتي المحاضرات ضمن مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة "، الذي ينظمه الفرع لتبصير الناس، وتعزيز القيم الإسلامية السامية والأخلاق الحميدة في نفوسهم، وحث المجتمع على أهمية الإخلاص في القول والعمل.// انتهى //09:07ت م0025