القاهرة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم ترحيب القاهرة بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في جنوب السودان، خلال الاتفاق الذي وقع بين رئيس جنوب السودان سالفاكير ميارديت وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان رياك مشار.وأهتمت بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة تحقيق التكامل ما بين تنمية القطاع البيئي واستغلاله سياحيًا واستثماريًا وبين المردود الصحي والمجتمعي على المواطنين.وواكبت صحف الاثنين تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى استشهاد وإصابة سبعة فلسطينيين خلال اشتباكات مع جيش الاحتلال بقطاع غزة.ونشرت إعلان قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إحباط هجوم إرهابي وشيك للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بجنوب البحر الأحمر.وأنبأت صحف القاهرة عن مقتل 16 عسكريًا تركيًا و 100 من المرتزقة السوريين في معارك بالعاصمة الليبية.// انتهى //10:01ت م0036