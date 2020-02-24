سورابايا 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واستفقد معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، أمس معهد العلوم الإسلامية والعربية في سورابايا بجمهورية إندونيسيا، ورافقهوكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن صالح اللحيدان، وعميد شؤون المعاهد في الخارج الدكتور هذال بن حمود العتيبي، وعميد معهد العلوم الإسلامية والعربية الدكتور غازي السدحان .وأكد معالي مدير الجامعة على أهمية الدور الذي يقوم به المعهد في نقل رسالة المملكة العربية السعودية الصحيحة الوسطية المعتدلة والوقوف على سير العملية التعلمية وتلمس احتياجات المعاهد في جمهورية إندونيسيا الشقيقة .وأشار معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى أن هذا المعهد وجد لتعليم اللغة العربية لغة القرآن الكريم من أجل تدبره وفهمه، وفهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أن هذا المعهد مبادرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين للشعب الإندونيسي الشقيق .وعبر معاليه عن سعادته بالإقبال الكبير على تعلم اللغة العربية في مختلف معاهد الجامعة في جمهورية إندونيسيا وعلى جودة مخرجاتها التي استطاعت خلال فترة وجيزة من رفع مستوى تعلم اللغة العربية .يذكر أنه خلال الزيارة اجتمع معالي مدير الجامعة مع منسوبي المعهد لمناقشة أداء المعهد وتقيم الدور الذي يقوم به من خلال برامجه التعليمية التي يقدمها المعهد لطلابه، كما كرم عدد من الطلاب المتفوقين وقدم لهم جوائز متنوعة للحاضرين .// انتهى //10:02ت م0037