الرياض 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واستنطلق غدًا مباريات الجولة الـ 26 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .ويلتقي الخليج صاحب المركز الـ 15 برصيد 27 نقطة مع ضيفه جدة صاحب المركز التاسع بـ 37 نقطة، وذلك على ملعب نادي الخليج بسيهات.وعلى ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، يستضيف الباطن الرابع بـ 47 نقطة، ضيفه الثقبة الثامن برصيد 38 نقطة ، ويلعب فريق التقدم صاحب المركز الـ 17 في جدول ترتيب المسابقة بـ 22 نقطة مع ضيفه المجزل صاحب المركز الـ 19 برصيد 19 نقطة على ملعب نادي النجمة بعنيزة، ويستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، المباراة التي تجمع بين النجوم الأخير في المركز الـ 20 برصيد 19 نقطة، مع ضيفه الطائي الـ 12 بـ 32 نقطة .وتختتم مباريات الغد، باللقاء الذي يجمع بين حطين الـ 16 برصيد 23 نقطة مع ضيفه أحد صاحب المركز الثاني بـ 47 نقطة على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.وتستكمل مباريات الجولة بـ 5 مواجهات أخرى بعد غد الأربعاء، حيث يلتقي القادسية مع العين، البكيرية ضد النهضة، نجران والشعلة، الجيل مع الجبلين، والأنصار ضد الكوكب.// انتهى //10:04ت م0038