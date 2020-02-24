الخرطوم 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان خلال لقائه بمدينة جوبا وفد قوى الحرية التغيير أن الإشاعات والمظاهرات تمثل معوقًا لعمل الحكومة الانتقالية.ونشرت إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسيّر عن بعد أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة الحديدة، تمهيدًا للقيام بعمل تخريبي في البحر الأحمر.وركزت على تصريح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن أنقرة لم تف بالتزاماتها بشأن اتفاق "سوتشي" لخفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.وعرجت على ترحيب جامعة الدول العربية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في جمهورية جنوب السودان.وأشارت إالى اقتحام مستوطنون متطرفون باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة من جيش وشرطة الاحتلال الخاصة.وأولت اهتمامًا بإعلان النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي تأجيل الجلسة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي إلى بعد غدٍ الأربعاء، بدلًا من اليوم.// انتهى //10:05ت م0039