بيروت 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسإهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة الترقب التي تسود الساحة السياسية بانتظار الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحل قضية الاستحقاقات المالية المرتبة عليها في ضوء المحادثات التي أجرتها الحكومة مع وفد الصندوق الدولي بشأن هذا الموضوع في حين واصلت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا بعد الإعلان عن إصابة شابة بهذا المرض كانت قادمة من إيران.وتطرقت إلى مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال إثر محاولته زرع متفجرة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.وأشارت صحف الاثنين إلى إعلان التحالف في اليمن أنه استهدف مواقع تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في العاصمة اليمنية صنعاء ودمرها، مشيرًا إلى أنها تستخدم في تخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار.وتحدثت عن إعلان الجيش الوطني الليبي أن قواته المتمركزة في شرق البلاد قتلت 16 جنديًا تركيا في الأسابيع الأخيرة بعد يوم من اعتراف تركيا بأنها فقدت عددًا من الجنود خلال معارك في ليبيا.ولفتت الانتباه إلى اقتراح الأمم المتحدة إمكانية استخدام معبر تل أبيض الحدودي بين سوريا وتركيا لإيصال مساعدات للمدنيين في شمال شرقي سوريا.وأخبرت صحف لبنان عن إعلان مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان أن فيروس كورونا الذي ظهر أولًا في الصين سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي حتى إذا تم احتواؤه سريعًا.// انتهى //10:12ت م0042