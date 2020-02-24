عرعر 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واساختتمت فعاليات بطولة الكاراتيه العاشرة ضمن منافسات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية التي تستضيفها جامعة الحدود الشمالية، وذلك بالصالة الرياضية المغلقة في مدينة الأمير عبد الله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بعرعر برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.وتوج رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني، جامعة الملك سعود بالمركز الأول بعد حصولهم على 3 ميداليات ذهبية ومثلها برونزية، وحصدت جامعة الجوف على المركز الثاني بذهبيتين وميدالية فضية واحدة، فيما كسبت جامعة الملك عبدالعزيز 6 ميداليات منها ذهبية واحدة، 2 فضية، و 3 برونزية في المركز الثالث .وأشارت الجامعة إلى أن البطولة ، شارك فيها ما يزيد عن 150 لاعبًا ومدربًا وإداريًا، يمثلون 14 جامعة، بالإضافة إلى حكام البطولة، ووفد الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وتشمل منافسات البطولة على الـكاتا فردي وجماعي للأوزان (تحت 60 كجم، تحت 67 كجم، تحت 75 كجم، وتحت وفوق 84 كجم) والقتال فردي.// انتهى //10:17ت م0043