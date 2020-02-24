الرياض 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسانطلقت مشاركة مركز البحوث والتواصل المعرفي، أمس، في الدورة الـ 25 لمعرض مسقط الدولي للكتاب 2020، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، عبر جناح (D19 – D20)، وسيستمر المعرض حتى 2 مارس 2020م.ويعرض المركز في جناحه أكثر من 70 عنوانًا من الكتب والبحوث المُحكّمة والدراسات والترجمات والمعاجم الجديدة والتحقيقات التراثية، ويقدم لزوار جناحه أعداد دوّرياته: "مكاشفات" و"الاستعراب الآسيوي" و"آريبيا ديزرتا"، وكذلك مجلة "يونفيرس" التي يترجمها للعربية وتصدر بالتعاون مع مركز الحضارة الإسلامية في ألبانيا.وتأتي مشاركة المركز في معرض مسقط الدولي للكتاب، كواحدة من مبادراته وبرامجه في التواصل المعرفي التي يحرص عليها من أجل بناء الجسور وتعميق العلاقات مع الباحثين والأكاديميين والقراء والمؤسسات المعنية بالتثاقف والتواصل المعرفي والبحث العلمي.//انتهى//10:22ت م0045