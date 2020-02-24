أحمد أباد 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم زيارة رسمية إلى الهند هي الأولى له، وتستمر يومين.ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي خلال زيارته اجتماعًا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يبحثان خلاله عددًا من الموضوعات الإقليمية والدولية إلى جانب استعراض العلاقات الثنائية بين بلديهما في مختلف المجالات.كما ستعقد يوم غد اجتماعات ثنائية بين مسؤولين أمريكيين وهنود.// انتهى //10:26ت م0047