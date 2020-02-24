بغداد 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسلقي ثلاثة عراقيين مصرعهم, فيما أصيب رابع بجروح في هجومين مسلحين منفصلين بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي اليوم بقيام عناصر مسلحة إرهابية في هجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على ملعب ومقهى" كوفي شوب" بمنطقة البوصفة التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين, مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع بجروح.وأوضح البيان أن القوات الأمنية العراقية تقوم الآن بعملية بحث وتفتيش عن العناصر الإرهابية المنفذة لهذا الهجوم , وتعهدت بإيراد مزيد من التفاصيل لاحقًا.// انتهى //10:49ت م0049