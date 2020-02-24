عرعر 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسينظم القطاع الصحي بمحافظة رفحاء غداً ورشة عمل عن "الرنين المغناطيسي للقلب " تستهدف على مدى ثلاثة أيام الممارسين الصحيين المتخصصين من أطباء القلب وفنيي الأشعة .وبين مدير قطاع رفحاء الصحي محمد النجدي أن الورشة يتخللها تدريب عملي على فحوصات الرنين المغناطيسي للقلب وكذلك تطبيق عملي على حالات مرضية، مشيراً إلى أن الورشة معتمدة بواقع عشر ساعات طبية من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.// انتهى //11:46ت م0067