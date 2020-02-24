جنين - الخليل 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال اليوم خمسة مواطنين فلسطينيين من محافظتي جنين والخليل بينهم فتاة.وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، بأن جيش الاحتلال اعتقل كلًا من مصطفى راشد أبو الرب، ومحمد أسعد أبو الرب وكلاهما من بلدة قباطية، فيما اعتقل الشاب محمد فخري الأطرش من كفرراعي، وذلك بعد اقتحام البلدتين ومداهمة منازل ذوي المعتقلين وتفتيشها من بلدتي قباطية وكفرراعي جنوب غربي جنين.من جهةأخرى، اعتقل جيش الاحتلال الفتاة وفاء علي أبو زهرة من بلدة يطا جنوب الخليل، والشاب سيف بسام أبو عيشة من جبل أبو رمان في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.وفي السياق ذاته، نصب جيش الاحتلال حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وأوقف مركبات المواطنين وفتشها ودقق في بطاقات المواطنين مما تسبب في إعاقة تنقله.// انتهى //11:49ت م0068