نيامي 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسقٌتل 120 إرهابيًا بمنطقة تيلابيري في النيجر في إطار مكافحة التمرّد المسلح الذي يهدد دول الساحل الخمس غرب إفريقيا.وأفادت وزارة الدفاع النيجيرية في بيان لها اليوم، أن العملية العسكرية المشتركة مع القوات الفرنسية أدت أيضًا إلى مصادرة سيارات ومعدات لصنع العبوات المتفجرة.وتكافح النيجر منذ عام 2015 م ضد موجة هجمات مسلحة قرب الحدود مع مالي وبوركينا فاسو غربًا، مما فاقم الأوضاع في تيلابيري ومناطق تاهوا، حيث نزح نحو 78 ألف شخص.// انتهى //11:50ت م0069