الدمام 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واساستعرض المراجعون الخارجيون من وكالة وزارة التعليم للتعليم الجامعي وهيئة الاعتماد الأكاديمي اليوم، التقرير الختامي لنظام ضبط جودة عمليات التعليم والتعلم "قصد"، الذي تطبقه عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في جميع أعمالها الأكاديمية ، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي، وعميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة الدكتور عبد العزيز الفهيد، ومشرف عام عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الكويتي، و منسوبي الجامعة، وذلك في المدينة الجامعية.ونوه الدكتور الربيش بالنتائج التي حققتها عمادة السنة التحضيرية التي تشرف على تدريس برامج المسارات الصحية والهندسية والعلمية والإنسانية ويبذل فيها جهد كبير من أعضاء هيئة التدريس والقائمين على هذه البرامج، مفيدا أن لدى الجامعة (8) مبادرات أكاديمية طبقت على مجموعة من الكليات، مبينا أن الجامعة وقعت عقودًا بين إدارة الجامعة والكليات ممثلة بوكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية لكي يطبقوا ما تتضمنه البرامج والمبادرات الأكاديمية، لافتا إلى تحسن كبير في مؤشرات الأداء وفاعلية النظام الداخلي للجودة بالجامعة، مشيدا بجهود فريق المراجعين وجميع فريق العمل في عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة في تطوير عمليات التعليم والتعلم وتحقيق أقصى درجات الجودة في الممارسات الأكاديمية.وأكد مستشار ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي الدكتور ناصر السرحان، اهتمام الجامعة بجميع أقسامها الأكاديمية وعماداتها المساندة بتحقيق مستويات عالية جدا من الجودة وهذا بالفعل وضع الجامعة في مقدمة العديد من الجامعات وجعلها تنافس على أن تصبح من الجامعات التي نادت بها رؤية الوطن الطموحة أن تكون من أفضل الجامعات العالمية ، مشيرا إلى أن برنامج " قصد " هو برنامج جودة داخلي يدير عملية التعليم والتعلم في السنة الأولى التي يطلق عليها السنة التحضيرية ويدير حياة الطالب الأكاديمية ويوفر جميع التعليمات واللوائح والأنظمة التي تخص الطالب والأستاذ في هذه السنة وهذا النظام خاص بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الذي تميزت فيه.// انتهى //11:53ت م0070