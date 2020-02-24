ظهران الجنوب 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسناقش محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح وأعضاء اللجنة الشبابية بالمحافظة ، الخطة المستقبلية للجنة التي أقر تأسيسها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، لتفعيل دور الشباب في تسريع وتطوير عجلة التنمية .وبين القرقاح خلال الاجتماع الأول للجنة أمس أن تفعيل دور الشباب بالمحافظة سيسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى العملية التنموية المحلية، مؤكدا حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه الرقي بالإنسان ونماء المكان في شتى المجالات.من جهتهم رفع أعضاء اللجنة شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على منحهم هذه الثقة ، مؤكدين حرصهم على دراسة وتحليل احتياجات الشباب في المحافظة، وتقديم البرامج والمبادرات النوعية التي تسهم في صناعة جيل متميز في نواحي متنوعة ليحقق شعار سمو أمير المنطقة " أن المجمتع المترابط بقيم ثريه يسير بثبات نحو مستقبل مشرق ".//انتهى//12:07ت م0072