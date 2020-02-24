جيزان 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسأعلنت جمعية الرواد الشبابية‬ بمنطقة جازان اليوم، عن فتح باب التسجيل في دورة إدارة المشاريع، ودورة تنمية الموارد المالية، وذلك ضمن برنامج تمكين الذي تنظمه الجمعية في دورته الخامسة.‏ودعا رئيس الجمعية الشباب والفتيات إلى التسجيل في الدورتين عبر موقع الجمعية الإلكتروني، مشيرًا إلى أن برنامج تمكين يتضمن لاحقًا دورات تدريبية متخصصة تشمل صناعة المشاريع التنموية ودراسات الجدوى والمونتاج وتحرير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والفوتوشوب، إلى جانب التسويق الإلكتروني.وبين أن دورات برنامج تمكين انطلقت الأسبوع الماضي بدورتين تدريبيتين، الأولى بعنوان " بناء السيرة الذاتية " والثانية بعنوان " حدد فكرة مشروعك "، بمشاركة أربعين متدربًا ومتدربة، وذلك ضمن برامج الجمعية لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل .// انتهى //12:10ت م0074