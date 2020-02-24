جدة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة، معتبرة ذلك امتداداً للعدوان الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني، وتعكس إمعان إسرائيل، قوة الاحتلال، في سياساتها الاستيطانية الاستعمارية.وجددت المنظمة التأكيد على أن كل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2016م.كما دعت في الوقت نفسه، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، احترام التزاماتها الدولية ووضع حد لسياستها الاستيطانية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف.// انتهى //12:12ت م0075