سياسي / اهتمامات الصحف التونسية
الاثنين 1441/6/30 هـ الموافق 2020/02/24 م واس
تونس 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس
سلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على مسار تشكيل الحكومة التونسية التي يرأسها رئيس الوزراء المكلف اليأس الفخفاخ ، ورأت أنه في حال نيلها ثقة البرلمان التونسي فإنها ستجد نفسها أمام تحد كبير هو إعادة بناء الثقة بين جميع الأطراف بعد أن فقدت خلال سنوات سابقة .
واهتمت بتصريح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني حول حالات الإصابة بالفيروس في بلاده ، والذي أكد من خلالها أن الضوابط على الداخلين إيطاليا والخارجين منها لم تكن كافية ، مشيرًا في ذات السياق إلى تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا في إيطاليا .
وتطرقت إلى اعلان السلطات الصينية ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى أكثر من ألفي شخص فيما تجاوزت الإصابات أكثر من 76 ألف إصابة .
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12:15ت م
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