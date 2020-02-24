تونس 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على مسار تشكيل الحكومة التونسية التي يرأسها رئيس الوزراء المكلف اليأس الفخفاخ ، ورأت أنه في حال نيلها ثقة البرلمان التونسي فإنها ستجد نفسها أمام تحد كبير هو إعادة بناء الثقة بين جميع الأطراف بعد أن فقدت خلال سنوات سابقة .واهتمت بتصريح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني حول حالات الإصابة بالفيروس في بلاده ، والذي أكد من خلالها أن الضوابط على الداخلين إيطاليا والخارجين منها لم تكن كافية ، مشيرًا في ذات السياق إلى تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا في إيطاليا .وتطرقت إلى اعلان السلطات الصينية ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى أكثر من ألفي شخص فيما تجاوزت الإصابات أكثر من 76 ألف إصابة .// انتهى //12:15ت م0077