الرباط 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إلى مشاركة المغرب في الاجتماع الوزاري الطارئ للاتحاد الإفريقي في إثيوبيا حول فيروس كورونا المستجد الذي خصص لمناقشة هذه الحالة العالمية للصحة العامة.وأبرزت إعلان المغرب استعداده لوضع إمكانياته وخبرته تحت إشراف المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وتابعت صحف الإثنين وضع انتشار مرض كورونا بالصين وعبر العالم، مشيرةً إلى أن عدد الوَفَيَات بفيروس كورونا المستجد في إيران بلغ ثمانية أشخاص، فيما أعلنت إيطاليا ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من مئة.وتناولت تطورات الأوضاع الميدانية في سوريا وخصوصًا بمحافظة إدلب، متطرقةً إلى إعلان تركيا ارتفاع حصيلة القتلى من جنودها في سوريا إلى 16 قتيلًا.وأشارت إلى أن زعيم المعارضة السابق في جنوب السودان ريك مشار قد أدى اليمين نائبًا أول للرئيس ، بعد موافقته على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع غريمه السابق الرئيس سلفا كير، في خطوةٍ من شأنها إنهاء القتال المستمر منذ سنوات.// انتهى //12:19ت م0078