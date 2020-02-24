ينبع 30 جمادى الآخرة1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسالتقى رئيس غرفة ينبع مراد علي العروي، أمس في مقر الغرفة، وفد غرفة جدة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي، وحضور أعضاء مجلس الإدارة في الغرفتين .وأكد رئيس غرفة ينبع أن هذه الزيارة تأتي امتداداً للتعاون المشترك بغرض تعميق الصلات بين أعضاء مجلس الإدارة بالغرفتين وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية بمختلف المناطق والمحافظات بالمملكة من خلال التعرّيف بالإمكانات الاستثمارية والموارد الاقتصادية التي تتميز بها كل منطقة ومحافظة، و استمراراً للجهود المتواصلة للمساهمة في ترجمة رؤية المملكة 2030، الهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والدولية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.وأطلع " العروي" الوفد الزائر على مقومات ومزايا ومحفزات الاستثمار التي تتميز بها محافظة ينبع خصوصاً في قطاعي الصناعة والسياحة، وموقع ينبع الإستراتيجي واحتضانها لميناءين من أهم موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر، إضافة للبنية الأساسية والبيئة الاقتصادية المتكاملة التي أوجدتها الدولة والتي تعد أحد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات المختلفة.وتطرق اللقاء إلى قرب افتتاح واحة-ينبع التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وما ستوفره من فرص استثمارية صناعية ومصانع جاهزة، وكذلك سبل تنشيط الصادرات من خلال مينائي ينبع في ظل وجود محطة متكاملة لمناولة الحاويات بالميناء الصناعي.من جانبه أشاد أعضاء الوفد الزائر بما شاهدوه في محافظة ينبع من نهضة وتطور شمل جميع المجالات، وثمنوا ما تقوم به غرفة ينبع من جهود لتشجيع وجذب الاستثمار للمحافظة والتعريف بميزاتها النسبية وإمكاناتها الاقتصادية العالية متمنين للغرفة والقائمين عليها المزيد من التوفيق والنجاح.// انتهى //12:20ت م0079