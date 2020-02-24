تبوك 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسانطلقت بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة أمس، فعاليات الأسبوع المكثف لبرنامج التوعية بأضرار المخدرات تحت شعار " معاً للوقاية من المخدرات " والذي تنفذه إدارة الإرشاد الطلابي ( بنين - بنات )، في جميع مدارس المنطقة للمرحلتين المتوسطة والثانوية وتستمر لمدة أسبوع .وأوضح مدير إدارة الإرشاد الطلابي (بنين) بتعليم تبوك أن الحملة تأتي في إطار بناء القدرات الوطنية في مجال الوقاية من التدخين والمخدرات لدى النشء وأسرهم ونشر الوعي بين منسوبي المجتمع المدرسي بأضرار التدخين والمخدرات وتفعيل دور أفراد الأسرة في المجتمع بأهمية العمل الوقائي وزيادة الوعي بأخطار التدخين والمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة للتعرف على المهارات الحياتية اللازمة لوقاية الشباب من أخطار عادة التدخين وتعاطي المخدرات وتبصير الطلاب وتعريفهم بالمراكز الوقائية والعلاجية المختصة.بدورها أكدت مديرة إدارة الإرشاد الطلابي (بنات) بتعليم تبوك وداد البلوي أهمية مثل هذه البرامج في تعزيز القيم الأخلاقية في نفوس الناشئة ، مشيدةً بدور الأسرة التوعوي في حماية الأبناء ووقايتهم من أي انحرافات قد تؤثر في مستقبلهم، مشددةً على حرص إدارة تعليم تبوك وجميع منسوبيها في بذل كل ما من شأنه حماية الطلاب والطالبات وذلك بتفعيل مثل هذه البرامج الوقائية الهادفة، متمنيةً أن تحقق الحملة أهدافها بما يعود بالفائدة على أبنائنا وبناتنا ومجتمعنا كافة، مشيرةً إلى أن برنامج التفعيل يتضمن موضوعات ثقافية وتوعوية بالإذاعة المدرسية ومحاضرات وورش عمل ومطويات ومسابقات في إطار الحملة المكثفة .// انتهى //13:27ت م0114