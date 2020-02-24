الرياض 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسأصدر جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، العدد الجديد من مجلته الفصلية المتخصصة في مجال الإعلام والاتصال، حيث تصدر غلاف المجلة الصادرة حديثاً عنوان" الدورة الـ 40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، خطوات واثقة نحو مواجهة التحديات واستكمال مقومات الوحدة".واشتمل العدد الجديد في ثناياه على عدة عناوين تنوعت ما بين المتابعات والرؤية النقدية، إضافة إلى إبراز دراسات متخصصة في الاعلام، فضلاً عن التطرق لعالم التكنلوجيا والعالم الرياضي.// انتهى //13:27ت م0115