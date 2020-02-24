لندن 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تقاير متنوعة عن انتشار فيروس كرونا المستجد بوتيرة أسرع خلال الايام الماضية، مشيرة إلى ارتفاع عدد الإصابات في بريطانية إلى 13 حالة، فيما لقي حوالي 50 شخص مصرعهم في مدينة قم الإيرانية.وعرجت في شأن منفصل على حالة اليأس لدى الشارع الإيراني من إحداث تغيير عبر صناديق الإقتراع بعد أن مارست القيادات المتشددة جميع السُبل المتاحة لإقصاء الإصلاحيين وحرمانهم من الترشح في الانتخابات العامة الأخيرة.وأخبرت عن توقيع الرئيس الصومالي قانوناً يمهد لإجراء أول إنتخابات عامة في البلاد منذ أكثر من نصف قرن وسط ترحيب دولي ومحلي كبيرين.وحذرت صحف الإثنين من عمليات القتل العشوائي في إدلب لن تنهي الصراع في سوريا، بل من شأنها أن تأجج الغضب والعنف العكسي ضد النظام.على الصعيد المحلي، نقلت الصحف دعوة حزب العمال المعارض إلى وقف تصاريح البناء في المناطق السهول الفيضية المنخضة بعد الكوارث التي سببتها الفيضانات في أجزاء واسعة من اليلاد خلال الأيام الماضية.// انتهى //13:30ت م0117