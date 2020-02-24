جنيف 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، معالي وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، وذلك على هامش رئاسة سموه وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:31ت م0118