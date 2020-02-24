لومي 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسفاز الرئيس المنتهية ولايته، مرشح الحزب الحاكم فور غناسينغبي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي في جمهورية توغو بنسبة 36ر72 في المئة.وتفوق غناسينغبي وفقًا للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، على المنافسين السبعة الآخرين بفارق كبير، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق والرئيس السابق للجمعية الوطنية ميسان أغبيوم كودجو.ووعد الرئيس الذي يتولي السلطة منذ عام 2005 ، بمكافحة الفقر من خلال توفير نصف مليون فرصة عمل وزيادة الاستثمار في قطاع الصحة.// انتهى //13:41ت م0120