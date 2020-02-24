مسقط 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 33ر4156 نقطة منخفضًا بـ 99ر40 نقطة وبنسبة 977ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 32ر4197 نقطة.وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و 738 ألف و 469 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 8ر184 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و 312 ألف و 521 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 502ر0 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 15ر19 مليار ريال عُماني.// انتهى //13:46ت م0122