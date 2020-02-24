عمّان 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسوقعت الحكومة الأردنية اليوم، مع الوكالة الأمريكية للتنمية، اتفاقية مشروع تمويل إعادة تأهيل النقل والتوزيع في النظام الهيدروليكي، في مناطق وادي الأردن بقيمة 11 مليون دولار.ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، وعن الجانب الأمريكي مدير الوكالة جيم بنهارت.ويهدف المشروع إلى تطوير مشاريع تزويد ونقل مياه الري والأنظمة التشغيلية في مناطق وادي الأردن، ويقلل فقد المياه ويرفع كفاءة الخدمة التي يتلقاها المزارعون في جميع مناطق الوادي، مع تقليل كلف الصيانة والتشغيل وتحسين العوائد المالية.// انتهى //13:47ت م0124